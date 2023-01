Ignacio ‘Escobita’ Herrera

La personificación del narcismo, es ambicioso, soberbio, egoísta y con un concepto de la ley bastante flexible. Muy inteligente se destacó siempre en la universidad, no, como mejor alumno sino cómo el que lograba convencer a todos para armar negocios donde únicamente él terminaba ganando. Un hombre atractivo con una orientación sexual muy clara: es homosexual y desde hace 8 años, tiene una relación estable con el abogado Rigoberto. Lo quiere y es tal vez la única persona por la que logra sentir un afecto real.

Es un hombre vanidoso que se ganó el apodo de “ESCOBITA” porque dicen que es un mago en barrer bajo la alfombra toda la mugre que lleva encima. Aprovechando el cargo que tenía como vicepresidente Financiero en la Aseguradora de su papá, sacó un dinero sin autorización que le costó el puesto. Decidido a demostrarle a su papá que era tan o más capaz que él para hacer negocios, armó una Fiducia que por malos manejos y por su ambición terminó “tumbando” a algunos de sus clientes que confiando en él le dieron su dinero para que invirtiera en un negocio que salió mal. Ahora está demandado por ellos, y Escobita se siente una víctima más.

Publicidad

Escobita no le tiembla la mano para conseguir lo que quiere, y en este caso es recuperar la fortuna de su papá y hacerle la vida imposible a Armida: su archienemiga. La desprecia y no puede creer que esta empleada de servicio sea capaz de quedarse con todo. Le tenderá varias trampas, incluida la de hacerse su mejor amigo. Mentiroso, a Escobita le gusta retar y amenazar. A su hermana la considera una “tonta útil” que sólo sirve para obedecer pero que no tiene criterio.

Sueña con: ser tan respetado como su papá, pero sin hacer el mismo esfuerzo.