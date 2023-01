¿Haces sexting? Esto es lo que piensan las colombianas de esta práctica

¿Has intercambiado nudes o mensajes comprometedores en una conversación? A esta práctica se le conoce como sexting, y aunque antes no era un hábito tan difundido, para las generaciones de ahora es algo normal. De acuerdo con un estudio, 1 de cada 7 adolescentes manda mensajes con contenido sexual. Además, la investigación recalcó la importancia de que el sexting debe hacerse con responsabilidad, pues el 8% de las personas afirmaron haber recibido mensajes sin su consentimiento.

“El sexting, cuando se hace con las medidas de seguridad apropiadas, puede ser algo enriquecedor. De hecho, cada vez más mujeres exploran su sexualidad, experimentan en sus relaciones y quieren cambiar la forma en la que perciben su cuerpo. Según el estudio “Relaciones y tecnología”, el 48% de las chicas respondió que les gusta el sexting. El chiste es sentirte cómodo cómodo si decides hacerlo y que ambas partes pasen un momento divertido o de complicidad”, afirma Rocío Cardosa, project manager de AdoptaUnMan.

En este sentido, el gusto por el sexting es completamente personal, pero es interesante preguntarnos: en general ¿qué piensan las colombianas de esta práctica? ¿Les gusta o no? Con el fin de saber más sobre nuestros hábitos, el equipo de AdoptaUnMan realizó una encuesta, sobre lo que les gusta y lo que no a las chicas colombianas sobre este tema. Esto fue lo que descubrieron:

Sí les gusta… pero sólo en una relación

Hacer sexting o no, esa es la cuestión. Cuando a las colombianas se les preguntó si lo hacían o no (eso incluye texto, imagen o video), un 63% respondió que sí, sin pensarlo, siempre y cuando estén en una relación estable. Por otro lado, el 37% respondió que lo practicaban con sus levantes en general, lo que indica que no lo hacen como una práctica exclusiva.

Por otra parte, otro dato interesante es que cuando se les preguntó si creen que el sexting es necesario en una relación para que esté completa, los resultados fueron muy cerrados: el 63% dijo que sí, frente al 37% que dijo que no.

La importancia de las fotos

Entre las variantes del sexting, una de las más difundidas –y cada vez más aceptada socialmente– es enviar las llamadas nudes, fotos desnudas o semidesnudas. Cuando se les preguntó a las mujeres colombianas si le habían mandado alguna nude a su levante, el 61% “lo confiesa”, mientras que a un 39% aseguró que “ni loca” se arriesgaría. Sin embargo, ante ese porcentaje de mujeres que lo hacen y las que nunca lo harían, al preguntarles si su levante les había mandado alguna foto de ese estilo, el 84% dijo que sí; lo que nos hace pensar que son ellas quienes reciben más nudes de las que envían. Además, cuando se les preguntó quién da el primer paso para mandar la foto, el resultado fue fulminante: el 77% de las colombianas dijo que la primera nude venía de parte del hombre.

Finalmente, una estadística muy relevante para poder ejercer esta práctica de mejor forma es que el 68% de las mujeres dijeron que a veces se sentían inseguras de hacerlo porque pensaban que en algún momento los mensajes o las fotos podrían ser usadas en su contra. Por otro lado, sólo el 32% dijo que se sentía en calma con el asunto. Frente a esto, hay que preguntarnos por qué las mujeres no pueden llevar con tranquilidad esta faceta sexual sin miedo a las repercusiones: ¿qué pasa con la persona que las recibe?

“Te guste o no, es esencial respetar los límites y la intimidad de la otra persona. Si se usa de manera íntegra, el sexting no tiene por qué ser dañino; de hecho, todo lo contrario, resulta un plus para cualquier tipo de relación, permitiendo explorar otras facetas tanto de la pareja como de nuestra sexualidad, con responsabilidad y amor por nosotras mismas”, concluye Rocío Cardosa.

