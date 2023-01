Fotos: Caos en la convivencia, parejas no se aguantan y andan agarrados de las mechas "A mí lo que me está sacando de quicio es esta convivencia" fue la frase contundente que le declaró Milena a Karen, lo que al parecer pone a tambalear el amor entre 'Las novias'. Pero ellas no son las únicas que no se soportan. ¿Quiénes más andan agarrados? Revive los mejores momentos en imágenes.