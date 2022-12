'El ascenso': Avances del 12 al 16 de marzo

Lunes 12 de marzo de 2012

La confesión

Protagonista: Fiona Horsey

María Isabel, es una monja que ha dedicado casi toda su vida a la vocación religiosa pero todo se le viene al piso cuando descubre que está embarazada del padre Andrés, con quien tiene una relación sentimental hace unos meses. En el momento que decide renunciar; su inmediata superiora le comunica que ella ha sido nombrada rectora del más importante colegio de la comunidad. Por otra parte, el padre Andrés, sin conocer el tema del embarazo, le cuenta que ha sido elevado al cargo de obispo. María Isabel se encuentra frente a un dilema terrorífico pues debe decidir entre la carrera de los dos y la vida de su bebé.

Martes 13 de marzo

Quinceañera

Protagonista: María José Cardozo

Vanessa es una adolescente que está a punto de cumplir sus 15 años, vive con sus padres y con su medio hermana, Alejandra, quien está resentida y envidiosa de su hermana menor, pues a Vanessa siempre le dan todo, mientras que ella se esfuerza por mantener una beca de Medicina en la universidad. Alfredo, padre de Vanessa, se encuentra realmente emocionado con la fiesta de cumpleaños de su hija y además del viaje a Europa que le piensa obsequiar. Después de una arruinada fiesta por la envidia de Alejandra lo único que le queda a Vanessa es el viaje a Europa...Y ahora la acosa un dilema: o aceptar todo ese derroche de dinero para el viaje que tanto soñó, o tomarlo para el pago del semestre universitario de su hermana Alejandra.

Miércoles 14 de marzo

El ascenso

Protagonista: Ana María Medina

Valentina Suárez es una mujer de 34 años y la directora creativa por 5 años en Mercadeo y Publicidad. Eduardo, su amante, también hace parte de la empresa y es el director administrativo desde hace 8 años. Los dos mantienen una relación ardiente. Lo que no saben ellos es que María José, la gerente de la empresa, decide ceder su cargo a la directora creativa o al director administrativo. Cuando ellos se enteran empieza una batalla por el poder, entonces Valentina deberá decidir entre luchar con fortaleza por el cargo de gerente, o ceder profesionalmente para continuar con su apasionada relación sentimental.

Jueves 15 de marzo

No me ames como soy

Protagonista: Diana Quijano

Ana es una mujer de 50 años que tiene una relación de 10 años con Rodrigo quien tiene 35. Aunque él la ama con sinceridad, ella no deja de hacerse todo tipo de cirugías y tratamientos de belleza para conservar su belleza. En medio de una crisis de baja auto estima y frente a la rotura de una de sus prótesis, Ana llega a sentirse como una mujer vieja y derrotada ante la belleza y la juventud por lo que se enfrenta a la difícil decisión de dejar en libertad a Rodrigo para que busque a una mujer joven y establezca una familia o retenerlo a su lado y seguirse sintiendo como una aprovechada con él.

Viernes 16 de marzo de 2012

El amor no tiene límite

Protagonista: Zair Montes

María Ximena es una ex reina de belleza de 36 años, casada con Juan Carlos, un exitoso ejecutivo en venta de automóviles. Son padres de Valeria, una jovencita de 18 años. La vida que para esta familia era totalmente perfecta, cambia el día que María Ximena se entera que sufre Lupus, una enfermedad que la lleva a cambiar toda su rutina incluyendo dejar su trabajo como abogada quedarse en la cama.