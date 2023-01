Día 5: Iván se voló de la carrera en Yen Bai

Por fin llegó la hora de poder tomar una siesta mientras las parejas sentenciadas luchan en "CORRE POR TU VIDA", la carrera eliminatoria para mantenerse en este reality.

Apenas nos dijeron que teníamos unas tres horas de descanso, mientras los competidores volvían a la meta, vi esa cama del hotel como un verdadero estadio. Salí volado para mi habitación y me eché una siesta deliciosa, ni siqueira me desperté para ir a almorzar con todos los del equipo. Preferí quedarme e inventarme algo de comer con todo lo que llevo en mi súper lonchera; galletas, atún, granos, lo que sea, con eso me armo mi almuerzo en mi camita.

El hotel, cuyo nombre no recuerdo, está a unos 15 minutos del sitio de grabación, entonces me puedo relajar y disfrutar del aire acondicionado en mi cuarto mientras afuera todo se derrite, porque esta ciudad es un verdadero horno, y eso que a mí me gusta el calor, pero aquí me está ganando la batalla.

Nos dicen que Yen Bai por estos días es visitada por varios dirigentes del partido comunista vietnamita, entonces la ciudad está completamente adornada con los símbolos patrios y con muchos cordones de seguridad. Esto hizo que conseguir hoteles para todo este combo de Asia Express, que es de más de 200 personas, fuera toda una odisea. Este en el que me encuentro es un verdadero lujo comparado con el otro donde está la mitad del equipo; allá te recibían con una bolsa para dormir (sleeping bag) para evitar el contacto con las camas que estaban llenas de bichos... ¡sí! así fue, y después dicen que esto es un paseo, jajajaja!

Bueno, mi almuerzo no muy nutritivo que digamos sí lo disfruto al máximo porque es con unas galleticas que tienen estos vietnamitas deliciosas. El único problemita es que todo es dulce, poco le pegan al mecato salado... bueno, si es salado te sabe a anguila o cualquier pescado y eso no es de mis favoritos.

Con este bocadito de atún los dejo, me bañaré y me organizaré para esperar a los competidores.

¡Les seguiré contando!