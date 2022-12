Desde ya podrás tener los apuntes de Cata Gómez en tus manos

Desde hace más de cuatro años la bella paisa inició una pequeña sección en el programa de las mañanas sobre recetas caseras para mejorar nuestra salud y aspecto físico.

Catalina le confesó a Caracoltv.com que esta idea surgió gracias a que su madre siempre fue una fiel seguidora de los remedios naturales. "Cuando yo era pequeña y me enfermaba, mi mamá recurría siempre a ingredientes naturales para curarme" aseguró la presentadora.

En la introducción del libro narra una conmovedora historia de su infancia, dejando ver que el texto está escrito con mucho amor y profesionalismo. Relata que un 25 diciembre no pudo disfrutar de una hermosa muñeca que recibió en Navidad porque la noche anterior se había excedido comiendo dulces. También recuerda como una revelación que su madre le dijo al oído: "Te voy a contar el secreto mejor guardado del mundo y gracias al él te vas a curar". Este misterio consistía en los poderes mágicos que tienen las plantas, las hierbas, las frutas, las verduras y los condimentos. Y como por arte de magia una infusión de canela le quitó el incómodo dolor de estómago.

A medida del tiempo la sección fue cogiendo más fuerza, por lo que se sintió comprometida con los televidentes de ofrecerle la mejor información, por eso a través de familiares y amigos se encargó de conocer más beneficios que ofrece la naturaleza.En medio de la buena aceptación del público esta comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana quiso más, "El tema se volvió apasionante para mí, por eso decidí hacer una especialización en salud natural, nutrición y fitoterapia": afirmó.

El proceso de redacción de su primer ejemplar tomó un buen tiempo. "Me demoré bastante escribiendo el libro, porque la verdad no lo hice con afán, ya que mi prioridad es ser mamá. Además entre Día a Día y los cuidados de Emilia se me va gran parte del tiempo. Por eso en los ratos libres me dedique a estudiar y a complementar lo que ya había escrito": confesó en exclusiva para Caracoltv.com. Según la escritora de este libro, las preguntas más frecuentes son sobre:

- Pelo maltratado

- Manchas en la pie

- Celulitis



- Gripa



- Estrías

En esta especie de manual de la naturaleza podremos encontrar recetas caseras con ingredientes 100 por ciento naturales que podrán dar solución a estos y a otros interesantes temas que inquietan a las personas.



Por: Alejandra Triana Redacción Caracoltv.com