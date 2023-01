¿Cómo prevenir la diabetes? Consumiendo estos alimentos podrías hacerlo

La diabetes no distingue edades ni géneros razón por la que se presenta tanto en niños como en adultos y algunas mujeres en embarazo. Según el doctor Jorge Castillo, medico endocrinólogo, el siguiente es el menú recomendado para los pacientes diabéticos y para todas las personas que deseen llevar una vida saludable y quieran prevenir la enfermedad:

Desayuno: 1 o 2 huevos, idealmente que no sean fritos para evitarla las grasas trans (no se debe tener miedo a la yema del huevo). Otra opción es jamón, mortadela o salchichas, que no sean fritas. Es recomendable evitar cereales para reemplazar la proteína.

Café en leche, tratando de usar leche descremada que es realmente dietética. La deslactosada ayuda a la tolerabilidad de la lactosa pero no es dietética.

Un par de tostadas ricas en fibras o queso para alternar.

Almuerzo: Buena porción de proteína (carnes blancas como el pollo y el pescado, carnes rojas y carnes frías).

Una fruta. Es importante tener la precaución de no hacerla como jugo, ya que de esta manera pierde toda su fibra, lo realmente beneficioso.

Verdura.

Una sola porción de harina. No combinar por ejemplo papa con arroz, escoger uno solo.

Cena: Buena porción de proteína

Una fruta.

Verdura.

Snacks: Pequeña porción de queso.

Algún tipo de fruta, sin hacerla jugo.

Habas o maní, este tipo de alimentos tienen una grasa buena y su contenido de carbohidratos es bajo, por lo tanto no produce mayor alteración en el control glicémico del paciente diabético.

El doctor Jorge Castillo resalta 3 elementos importantes en la dieta de un paciente diabético:

Proteína: Aumentar el consumo de proteínas, las cuales se encuentran básicamente en las carnes blancas (como el pollo y el pescado), las carnes rojas, las carnes frías e inclusive en el huevo. Carbohidratos:Los alimentos ricos en fibra son básicamente las frutas y las verduras, granos y cereales. Es necesario eliminar los carbohidratos que no contienen este nutriente como harinas refinadas, postres, dulces, fritos, entre otros. Grasas:Se debe tratar de consumir grasas que no sean de tipo trans o del grupo saturado, omitiendo en mayor medida los fritos, ya que a pesar de usar aceites de buena calidad con la cocción se convierten en grasas malas tipo trans.

Los principales síntomas asociados a esta son: sensación frecuente de sed, orina frecuente, pérdida de peso sin razón aparente, fatiga y debilidad, visión borrosa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyecta que para el 2030, esta enfermedad será la séptima causa de mortalidad en el mundo.