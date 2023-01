Capítulo 8: Beatriz se infiltra en la vida de los Martínez con una increíble mentira

Beatriz no le preguntó ni le contó a nadie que iba a viajar a Barranquilla tras los pasos de su ex amante ‘Peluca Vieja’, pero por circunstancias de la vida no alcanzó a encontrarse con él de la manera en que quería. Teo perdió la memoria y ya no la recuerda.

Por lo que decidió inventar que venía de una importante revista cultural del exterior para indagar de los sabores de la comida tradicional de ‘La Arenosa’ y así entrar a la casa y a las vidas de la familia Martínez.