Capítulo 68: Gertrudis se culpa por la muerte de Guillermo José y Lituma enloquece

Lituma habla con Miguel para que acepte que fue él quien mató a Guillermo José y no Gertrudis, pero él está decidido en no aceptar nada y no pagar ni un año de cárcel por todos los delitos que ha cometido.

Esto enfurece a Lituma y tiene una gran discusión con Silva porque ahora él estará libre mientras que Gertrudis se queda encerrada.

Gertrudis trata de hablar con Miguel para que le confiese toda la verdad, pero él insiste en que no sabía nada y que es inocente de todo lo que Lituma lo acusa.