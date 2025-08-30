Capítulo Se Dice De Mí: Francy se abrió camino en un género tradicionalmente machista

Actualizado: agosto 30, 2025 07:14 p. m.
Se Dice De Mí: Francy se abrió camino en un género tradicionalmente machista
‘La Voz Popular de América’ se sincera ante los colombianos para contar su historia de vida, pues ha estado llena lucha, talento y corazón. Se abrió camino en un género tradicionalmente machista y aprendió a afrontar las adversidades.
