Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
DESAFÍO DEL SIGLO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Se dice de mi  / CAPÍTULOS  / Capítulo Se Dice De Mí: Francy se abrió camino en un género tradicionalmente machista

Capítulo Se Dice De Mí: Francy se abrió camino en un género tradicionalmente machista

Francy vuelve a Se Dice De Mí y abre su corazón sobre las batallas que ha afrontado en el amor y en la música. Transformó su dolor en éxito y su canto en la bandera de muchas mujeres de Colombia.