Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: ¿El Box Blanco será una pesadilla?

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: ¿El Box Blanco será una pesadilla?

Los tres equipos compiten en el Desafío de Sentencia y Bienestar, donde está en juego el tercer chaleco para mujeres. Por otra parte, parece que en Alpha sube la temperatura, ¿o es lo contrario?

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 29 de ago, 2025
  • 08:23 p. m.
    Inicia el Desafío de Sentencia y Bienestar

    Los tres equipos llegan al Box Blanco con sed de victoria.

  • 08:23 p. m.
    ¿Es verdad que en el Desafío no dan comida?

    Andrea Serna se puso en contacto con los participantes para convocarlos al Desafío de Sentencia y Bienestar. Antes del encuentro, conversó con los Súper Humanos sobre su experiencia en La Ciudad de las Cajas.

  • 08:05 p. m.
    Apasionado beso de Tina y Eleazar

    Tina le dice a Eleazar que hay algo que no le permite fluir completamente con él, y este asegura que lo mejor es frenarlo todo.