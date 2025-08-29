🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: ¿El Box Blanco será una pesadilla?

Inicia el Desafío de Sentencia y Bienestar
Los tres equipos llegan al Box Blanco con sed de victoria.
Andrea Serna se puso en contacto con los participantes para convocarlos al Desafío de Sentencia y Bienestar. Antes del encuentro, conversó con los Súper Humanos sobre su experiencia en La Ciudad de las Cajas.
Tina le dice a Eleazar que hay algo que no le permite fluir completamente con él, y este asegura que lo mejor es frenarlo todo.