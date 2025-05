Armonio sorprende a Rey Ruiz con un regalo, pero César Escola se va con las manos vacías

El doble de Vicente Fernández abrió la gala y cautivó a todos con su impresionante voz, lo que generó elogios de los tres jurados. Por otro lado, Yo Me Llamo Jim Morrison emocionó con una dedicatoria muy personal, dejando una huella profunda en el público y los jueces.

Sin embargo, no todos tuvieron una noche perfecta. El imitador de Gilberto Santa Rosa subió al escenario con gripa, lo que afectó su rendimiento vocal y dejó una sensación agridulce. El doble de Felipe Peláez, por su parte, no logró una buena interpretación, mientras que Yo Me Llamo Óscar Agudelo no convenció con su versión de 'Por el alma de mi madre'. Estos tres participantes fueron enviados a la Noche de Eliminación.

Antes de concluir la gala, Armonio apareció nuevamente, esta vez con un obsequio para Rey Ruiz: el nuevo OPPO Reno13, un teléfono que destaca por su capacidad para grabar en 4K, tres micrófonos integrados y un sonido potente. Al notar que no recibió ningún regalo, César Escola decidió marcharse con las manos vacías.

Pero quien se llevó el mayor reconocimiento de la noche fue el imitador de Joan Manuel Serrat, con su interpretación se ganó el título del Mejor de la Noche y 15 millones de pesos en premio. Su presentación no solo destacó su talento, sino también su capacidad para conectar con el público.