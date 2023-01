Llega 'El Paseo' de oficina, un viaje en donde todos se sacarán los trapitos al sol

'El Paseo 5' es la historia de un grupo de empleados en el que hay de todo, literalmente, todos ellos, con diferentes personalidades, harán vivir una serie de situaciones muy divertidas en las que se descubrirá quién es quién.

Melgar quizás no es el destino que esperaban los empleados del Banco Central al recibir su recompensa, pero como bien dice el refrán: "A caballo regalado no se le mira el colmillo", así que, no habiendo más, esté será el lugar donde pasarán un fin de semana inimaginable y que tal vez, no van a olvidar nunca.

Publicidad

El Paseo de Oficina, es la nueva película colombiana de Dago García Producciones con el apoyo de Caracol Televisión y que se estrenará como siempre, en la mejor fecha del año, el próximo 25 de diciembre.

Bajo la dirección de Mario Ribero y guion de Dago García, esta nueva película cuenta con un elenco de lujo: Adriana Ricardo, Waldo Urrego, Ricardo Silva, José Daniel Cristancho, John Alex Castillo, María Irene Toro, Gil González, Alma Rodríguez, Catalina Londoño y Paola Moreno, con la participación especial de: Astrid Jungüito, Diego Vélez, Jairo Ordoñez y Eric Cuellar.

Publicidad

Mira también:

Publicidad

Alejandro González y Verónica Orozco revelan detalles sobre la película 'El Reality'

De la saga El Paseo, llega la nueva película de Dago García Producciones

Publicidad

.