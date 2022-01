No te pierdas el gran estreno de Arelys Henao, canto para no llorar, este martes 11 de enero

Arelys Henao, canto para no llorar, es una bionovela musical y de género que ataca el machismo, el feminicidio y empodera a la mujer; un llamado a la no violencia de género, a través de la narración de los hechos más trascendentales de la vida de Arelys Henao, quien es una de las más importantes intérpretes de música popular del país y quien ha marcado historia por su gran talento. Arelys Henao será una heroína con quien las mujeres colombianas se sentirán identificadas.

Arelys, vive junto a su familia en una zona rural donde la violencia no da tregua, allí ocurre un fatal hecho cuando una mujer intenta escapar de un grupo de delincuentes que controlan y tienen azotada la región, ellos comienzan a disparar y sin medir las consecuencias dejan gravemente herida a Ana, hermana de Arelys, quién prácticamente muere en manos de sus padres sin alcanzar a llegar al puesto de salud; este evento marcará la vida de Arelys para siempre.

Publicidad

Mira también: Así fue como inició la historia de amor de Arelys Henao y su esposo

Tras este suceso, ella entendió que la única forma para superar el dolor y elevar su grito de protesta ante una sociedad que parecía enquistarse con las mujeres, era cantando. A eso se ha dedicado toda su vida con el apoyo de dos grandes amores: Samuel en su juventud quien muere asesinado y Wilfredo, un hombre que da la vida por ella y la ha respaldado a lo largo de los años.

Publicidad

Arelys es una mujer que pese a vivir en medio de dificultades, a ser desplazada por la violencia y a ser perseguida por la guerrilla y los paramilitares, levantó su voz para darle a la mujer el lugar que le correspondía. Sin embargo, el costo que tuvo que pagar fue muy alto y el destino siguió cobrando la vida de sus seres más queridos.

La cantante Arelys Henao afirma sentirse muy orgullosa y muy bien representada con el papel que interpreta Mariana Gómez: "ella es una mujer con un talento increíble, además también es cantante, entonces va a comprender el personaje de muchas maneras, lo va a sentir, lo va a llorar porque de una u otra forma también se cuenta un poco su historia. Ella también llegó a Bogotá hace muchos años a lucharla, a sufrir el machismo y las humillaciones, entonces creo que no pude quedar mejor representada".

Publicidad

Te puede interesar: Por qué Arelys Henao es llamada 'La Reina de la Música Popular' en Colombia

Por su parte Mariana Gómez, la actriz que le da vida a Arelys Henao asegura que interpretar a Arelys es un reto profesional, personal y una responsabilidad muy grande: "Arelys está viva, es la reina de la música popular y para mi poder interpretar su infancia y su juventud era un reto de muchísima responsabilidad. Quise enaltecer el nombre de una mujer que ha tenido una vida absolutamente difícil y que ha logrado salir adelante por sus propios medios; para mí es muy importante que todas las personas se sientan identificadas con la historia. Interpretar a Arelys es un regalo, gracias al cual pude aprender muchísimo, crecer profesionalmente y como persona. Mostraremos una historia llena de ilusión y le demostraremos a los colombianos que, a pesar de las dificultades, vale la pena soñar y trabajar duro por los sueños".

Publicidad

No te pierdas: Arelys Henao, la artista que cautivó en la música popular con su potencia vocal y presencia escénica

Desde este martes 11 de enero, después de Yo me llamo, no se pierda la historia de Arelys Henao, canto para no llorar y descubra los hechos más relevantes que han marcado la vida de esta importante cantante colombiana.