La salud mental es tan importante como tú, conoce el programa 'Porque Quiero Estar Bien'

Con el paso de los años, lastimosamente en Colombia el nivel de violencia de género ha ido en aumento, generando mayor preocupación por ejercer una acción dentro de ello y los efectos que la misma provoca.

En una entrevista en exclusiva para Caracoltv.com , la doctora Catalina Barreto, psicóloga especializada y vocera del programa ' Porque Quiero Estar bien ', proyecto que proviene de la Fundación Santo Domingo, nos contó sobre la importancia al momento de decir ¡Basta!

Y es que, las consecuencias de la violencia hacia la mujer han sido tan subestimadas en los últimos años, que factores como la salud mental, estabilidad emocional, entre otros, no son tratados con la rigurosidad como debería ser. Por razones como estas es que se crea 'Porque Quiero Estar Bien'.

CIFRAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN COLOMBIA

Cuando se habla de violencia contra la mujer, las cifras son verdaderamente alarmantes. La Organización Mundial de la Salud reportó en 2021 que dos de cada tres mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual.

En la mayoría de países como Colombia, 2 de cada 3 feminicidios se producen en contextos de relaciones de pareja o expareja. La violencia homicida contra las mujeres durante el 2015 al 2019 dejó 5.013 víctimas, con una tasa promedio de 4,12 por cada 100.000 mujeres, números preocupantes para el Estado.

¿DE QUÉ TRATA EL PROGRAMA 'PORQUE QUIERO ESTAR BIEN'?

Una plataforma gratuita, disponible las 24 horas de los siete días de la semana, con enfoque a la atención psicológica inmediata a personas de cualquier parte del país. Dicho concepto es un programa de la Fundación Santo Domingo, con apoyo de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Accediendo a www.porquequieroestarbien.com , los usuarios pueden encontrar diversos canales de comunicación para entrar en contacto con los servicios de PQEB, o hacer consultas previas sobre algún problema personal.

¿CÓMO SÉ SI NECESITO AYUDA?

Al primer momento de sentir alguna afectación física, emocional, psicológica o social por parte de una persona externa o cercana (amigo, pareja, familiar, etc), es hora de levantar la mano, pero ¿de qué forma?, de la manera en la cual la víctima se sienta más cómoda: comentando la situación a alguien de confianza, con agentes de ayuda confidencial, acercamiento a entidades públicas de escucha femenina.

No está de más decir que en dado caso que seas víctima de violencia, no te quedes callada frente a ninguna circunstancia, habla con alguien, busca ayuda cercana, pero no es momento de callar.