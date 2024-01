Santiago Alarcón, de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, revela datos que nadie conoce de él

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, se estrenó por las pantallas de Caracol Televisión el 9 de enero de 2024 y en el primer capítulo se pudo ver a gran parte del elenco que se encargará de contar detalles antes no revelados de 'La Reina de la Música Popular', incluido Santiago Alarcón, quien en esta temporada encarna a Wilfredo Hurtado, el esposo de la artista paisa.

Para esta entrega, Hurtado tomará aún mayor protagonismo, pues tendrá que afrontar todo tipo de obstáculos y dificultades que le harán perder lo que construyó con su pareja; pero también le permitirán resurgir de las cenizas con más fuerza que antes.

Aunque muchos colombianos ya reconocen a Alarcón por las producciones en las que ha participado, él revela en exclusiva con Caracoltv.com, detalles curiosos de su vida en relación con la música, el cine e incluso el amor.

Inicialmente, Santiago, de 44 años, recuerda cuál ha sido su "momento más humilde", es decir, un recuerdo de alguna situación en la que haya sentido vergüenza, y él se ríe diciendo que eso es algo que sucede muy frecuentemente.

"Una vez que estuve presentando una obra en Tunja, dije algo que no se podía decir y me la pasé pensando todo el tiempo en eso", expresa, pero no revela mayores detalles y lo deja a la imaginación de cada persona.

Acto seguido, el actor paisa menciona dos momentos en los que lloró de felicidad y no duda en decir que fue con el nacimiento de sus dos hijos y entre risas recuerda el gol de Orlando Berrío de Rosario Central versus Atlético Nacional.

Con respecto a la música, Santiago confiesa que Pink Floyd y Guns N' Roses son sus artistas favoritos y que de hecho uno de los mejores conciertos que ha vivido ha sido el de Roger Waters , el bajista cofundador de la legendaria agrupación británica.

Por otra parte, dice que Enrique Carriazo y Vicky Hernández son dos de sus actores favoritos, y aprendió bastante de ellos. Al preguntarle cuál es su libro preferido, lo piensa por unos segundos y comenta:

"Tengo muchos, digamos que no tengo uno favorito, pero hay uno al que le tengo mucho cariño porque es el que le he leído a mis dos hijos y que sigo leyendo: es 'El Principito'.

En relación con alguna película en la que le hubiera gustado participar, expresa que es 'La Estrategia del Caracol' porque "tiene un elenco maravilloso, cuenta una historia increíble y tiene un mensaje poderosísimo. Me hubiera gustado estar ahí así fuera de extra".

Finalmente, da tips para mantener el amor vivo; pues él lleva casado cerca de 20 años con otra reconocida actriz colombiana: "Creo que el único consejo y el más importante es defender tu libertad. Nunca dejes de ser quien eres".

