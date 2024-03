¿Dónde esconden los actores sus libretos?: Conoce curiosidades del set de Arelys Henao

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar logra envolver cada vez más a los colombianos, quienes capítulo tras capítulo quedan impactados con todo lo que le pasa a la cantante de música popular y su familia, logrando que no solo estén al tanto de esta trama, sino también tengan una conexión especial con los actores que hacen parte del elenco, lo que nos hace ir detrás de cámaras y conocer algunos detalles diferentes a lo que se ve en televisión.

Curiosidades detrás de cámaras de Arelys Henao 2

Verónica Orozco nos recibe en una de las locaciones de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, en donde se puede ver en primera persona cómo es uno de los camerinos que utilizan para relatar la historia de la 'Reina del despecho' e invita a sus compañeros para que sean ellos quienes cuenten algunas curiosidades que se dan en el set durante las grabaciones.

Tras esto, Susana Posada, quien le da vida a Gabriela en esta bioserie, revela que cualquier momento se presta para un nuevo aprendizaje, de todo tipo, por lo que comenta que una de las maquilladoras la dejó con la boca abierta y quiere compartir un tip que considera bastante útil.

"Llegó una de las chicas con un pañuelo desechable y me lo pasó por el cabello, entonces, yo le pregunté '¿qué estás haciendo? ¿qué me estás poniendo ahí?' y me dijo que simplemente con pasar un papelito de estos en tu pelo le puedes quitar el frizz, ¡yo no sabía!", exalta la actriz. Ante esto, exalta que es una recomendación de belleza o dato curioso que quería compartir.

¿Dónde esconden los actores sus libretos en Arelys Henao 2?

Bajándole al tono de su voz y llevándonos dentro de la locación donde se graba el bar de Arelys Henao, Freddy y Jairo Ordóñez nos revelan uno de sus secretos detrás de cámaras en esta bioserie al darnos el lugar exacto donde guardan sus libretos para poder tenerlos en el set, pero que no salgan en las escenas.

Este es el motivo por el cual estos actores, que son hermanos tanto en la ficción como en la vida real, nos ubican en la barra y hacen énfasis en que la bolsa con estos implementos la dejan debajo de la tabla para que quede muy bien escondida.

¿Cómo se graba Arelys Henao, aún queda mucho por cantar?

Freddy Ordoñez nos cuenta otra curiosidad detrás de cámaras de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar y nos explica que: "en un día de rodaje, nosotros no grabamos las escenas en el orden cronológico de la historia, sino que vamos haciendo partes de diferentes capítulos, así que podemos tener una infinidad de cambios de vestuario".

De esta manera, el actor recalca que esta bionovela se rueda acorde a las locaciones que estén disponibles y el llamado realizado a los actores, quienes pueden interpretar diversos momentos de su personaje en una sola fecha.

A pesar de todo el éxito, Arelys Henao no se olvida de sus seres queridos, quienes son lo más importante para ella, ni de la lucha que ha llevado adelante para defender y empoderar a las mujeres.