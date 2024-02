Victoria Ortiz relata cómo fue interpretar el embarazo de Clara Inés: "no podía respirar"

La historia de Clara Inés ha tomado mucho más protagonismo dentro de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, puesto que no solo ha estado envuelta en varios líos amorosos, los cuales han tenido bastantes giros dramáticos, sino que ahora tiene que lidiar con la pérdida de su bebé luego de su discusión con Gabriela.

Lo que más ha impactado a los fanáticos de esta producción de Caracol Televisión es el hecho de que este personaje estaba atravesando problemas para quedar en embarazo y que esta trágica situación se diera cuando ya estaba por dar a luz.

Victoria Ortiz es la actriz que se ha encargado de darle vida a este personaje de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, por lo cual nos explica cual fue el mayor reto de la personificación del embarazo durante las grabaciones: "el proceso del embarazo de Clara Inés fue complicadísimo, no solo a nivel personal, que mueve muchas cosas, sino el tener que ponerme la barriga, estar con ella 12 horas, me tallaba por acá (la espalda baja)".

A su vez, menciona aquello que hacían detrás de cámaras para lograr que ella se viera como si realmente estuviera esperando un bebé: "poseía 30 calzones debajo de la barriga que me tenía que poner, entonces, yo vivía apretada todo el día, no podía respirar, pues me incomodaba demasiado, pero también me ayudaba mucho para sentir la edad y el peso del personaje, sabiendo que tenía un bebé ahí, por más de que fuera algo de mentira o una almohada con muchas cosas encima".

A pesar de las dificultades que pudieron presentársele en el rodaje, Victoria Ortiz no niega que esta fue una experiencia con la que pudo hondar en otros matices de su personaje, aunque acepta que: "creo que ese fue uno de los retos más grandes, sobre todo por comodidad".

¿Cómo perdió su bebé Clara Inés en Arelys Henao?

Justo cuando Clara Inés iba a uno de sus controles antes de dar a luz tuvo una fuerte discusión con Gabriela, cuyo bebé iba a nacer dicho día, en la que la esposa de Matías terminó empujando a la mejor amiga de Arelys Henao por las escaleras, causando que su embarazo entrara en fuerte riesgo. Esto se dio porque la expareja de Fernando le dijo a su enemiga que aunque no lo quisiera siempre iba a tener un lazo con el padre de su bebé, generando en ella una incontrolable ira.

A pesar de los intentos del cuerpo médico, Clara Inés termina perdiendo el hija que venía en camino y se entera después de que le pide a todos que le dejen ver a su pequeña, entrando en un desconsuelo por la desgarradora noticia.

