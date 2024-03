Laura Taylor, Andy Múnera e Isabella Rodríguez dicen lo que piensan el uno del otro, ¿son amigos?

En la historia de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar hemos podido ver, también, la vida de Adelaida, sobrina de la 'Reina del despecho', quien tiene un papel fundamental dentro de la trama y que representa esa generación que viene detrás de los personajes que se conocieron en la primera temporada. Es por ello que ahora en la pantalla podemos observar a nuevos talentos como Laura Taylor, Andy Múnera e Isabella Rodríguez.

Laura Taylor es quien interpreta a la hija de Yazmín y Martín, una joven que quiere seguir los pasos de su tía e ingresar al mundo de la música, no obstante, sus intereses están por el género urbano y su madre no está muy de acuerdo con este sueño. Durante el camino, luego de algunas malas decisiones, se encontró con Robbi (Andy Múnera) y 'Lini' (Isabella Rodríguez), con quienes conforma una banda en la que el amor parece ser un punto débil.

¿Qué revelaron Laura Taylor, Andy Múnera e Isabella Rodríguez?

Laura Taylor, Andy Múnera e Isabella Rodríguez aprovecharon esta tendencia de redes sociales llamada 'Le paso el celular a', que consiste en decir sin que la otra persona sepa una característica de quien va a recibir el dispositivo móvil, para revelar ciertas características que los representan y así conocer más allá de lo que se ve en la pantalla chica.

El encargado en iniciar el video es Andy Múnera, que ya habíamos visto en Ventino: el precio de la gloria, se encarga de asegurar que la actriz que verán después de él es a quien más cosas random le pasan en la vida, es decir, que le ocurren acontecimientos muy curiosos y sin una explicación.

Isabella Rodríguez es a quien el actor describe y ahora ella es quien dice algo sobre uno de sus colegas. En su descripción, la integrante del elenco de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, dice que de quien hace referencia es la persona más dulce y tierna de toda la producción.

Laura Taylor es la que se lleva todos estos honores dados por su colega y menciona que Andy Múnera es el más fiestero y rumbero, dejando en claro que él se encarga de ponerle un buen ambiente a cualquier lugar.

Laura Taylor revela un reto en la segunda temporada de Arelys Henao

En entrevista exclusiva con Caracoltv.com, Laura Taylor relata por qué darle vida a esta joven significó todo un reto, en especial por la música, ya que ella y su personaje tienen gustos muy distintos.

"Yo amo el rock, y mi personaje es afín con el género urbano, y la serie, como saben, está enfocada en la música popular. Fue un poco difícil al principio, ya que nunca he escuchado mucho reguetón y mis amigos me molestaban en las fiestas porque no me sabía la letra de las canciones", expresa.

Laura Taylor, quien en la producción canta y baila en varias escenas al ritmo de este género musical, cuenta que tuvo que aprenderse múltiples canciones, lo que resultó siendo una experiencia interesante.

