Victoria Ortiz da a conocer el tipo de planes que haría con el elenco de Arelys, ¿tiene favoritos?

Para los amantes de la producción de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar es muy difícil hablar de la 'Reina del despecho' sin tener en cuenta la importancia de Clara Inés en su historia de vida, dado que esta mujer ha estado firmemente al lado de la artista, sin importar lo duros que sean los momentos que viven. Victoria Ortiz ha sido la encargada, durante dos temporadas, de personificar a la mejor amiga de la cantante popular, a quien le ha impregnado diversos matices acorde a la trama.

No obstante, quisimos salirnos un poco del papel y de la bioserie, para que esta actriz nos de a conocer sobre su amistad con el elenco que hace parte de esta producción y las diferentes actividades que haría con ellos, con quienes es evidente que construyó un fuerte lazo.

Victoria Ortiz y los planes que haría con el elenco de Arelys Henao

Ir a un viaje de montaña: Laura Taylor.

Cocinar una cena: Valeria Caicedo.

Tener una sesión de fotos: Sebastián Giraldo.

Ir a un plan fit: "es difícil, ¿oiste?, pero sería con Sebastián Giraldo y Daniel Mira".

Mirar al techo hablando de la vida: con todos, "ya lo hemos hecho".

Estallar de la risa: 'Tata' Ariza.

Pasar un despecho: Sebastián Giraldo.

Llorar todo lo que duele: Sebastián Giraldo, "hemos vivido muchas cosas".

Ir a tu concierto favorito: 'Tata' Ariza, Laura Taylor, "aunque de verdad con todos, nos gusta la salsa".

Lo más difícil para Victoria Ortiz de personificar el embarazo de Clara Inés:

Victoria Ortiz es la actriz que se ha encargado de darle vida a este personaje de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, por lo cual nos explica cual fue el mayor reto de la personificación del embarazo durante las grabaciones: "el proceso del embarazo de Clara Inés fue complicadísimo, no solo a nivel personal, que mueve muchas cosas, sino el tener que ponerme la barriga, estar con ella 12 horas, me tallaba por acá (la espalda baja)".

A su vez, menciona aquello que hacían detrás de cámaras para lograr que ella se viera como si realmente estuviera esperando un bebé: "poseía 30 calzones debajo de la barriga que me tenía que poner, entonces, yo vivía apretada todo el día, no podía respirar, pues me incomodaba demasiado, pero también me ayudaba mucho para sentir la edad y el peso del personaje, sabiendo que tenía un bebé ahí, por más de que fuera algo de mentira o una almohada con muchas cosas encima".

