Argentina, lista para la decimotercera Cumbre del G-20

Donald Trump, Vladimir Putin, Angela Merkel, Emmanuel Macron y Xi Jinping son algunos de los mandatarios cuyo encuentro genera mayor expectativa.

La capital argentina se convierte en la primera sede latinoamericana para este evento que se llevará a cabo el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. El Gobierno de Mauricio Macri ha invertido cerca 112 millones de dólares para su organización y más de 200 millones de dólares para seguridad.

Publicidad

Por otra parte, en Brasil fue capturado Luiz Fernando Pezao, gobernador de Río de Janeiro, investigado por corrupción en medio de la operación conocida como Lava Jato. A Pezao se le acusa de recibir 40 mil dólares mensuales en sobornos cuando era vicegobernador de Sergio Cabral, actualmente en prisión.

Polémica en Colombia por video donde se muestra al exalcalde de Bogotá y actual senador Gustavo Petro recibiendo 20 millones de pesos en efectivo. El también excandidato presidencial asegura que el dinero era producto de un préstamo. La grabación fue presentada por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Nuevo rifirrafe entre Venezuela y Colombia durante sesión de la OEA. También, en Venezuela, se conocen más casos de torturas a los presos por el gobierno Maduro, que ya suman más de 500 documentados. Diversas organizaciones de derechos humanos denuncian, también, que no ha habido ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades.

En Estados Unidos, Samuel Little, de 71 años, está condenado a cadena perpetua por tres asesinatos. Pero este hombre realizó una confesión que lo podría convertir en el mayor asesino en serie de la historia de esa nación. Habría matado a unas 90 mujeres entre 1970 y 2005.

Publicidad

También en Estados Unidos, una estudiante de la Universidad del Norte de Florida llevó a su campus un ingenioso dispositivo para detectar droga en las bebidas. Se llama “What is in your glass?” y una sencilla tarjeta se busca evitar el abuso sexual a muchas personas. Conozca cómo funciona.

En otras noticias, migrantes de la caravana de centroamericanos que están en Baja California, México, se han acogido al programa de repatriación.

Publicidad

Le mostramos, además, el barco Logos Hope, la librería flotante más grande del mundo que está de visita en Guayaquil, Ecuador.

Vea mucho más de este recorrido por América.