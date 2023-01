Capítulo 19: J.J. encuentra la forma de ingresar droga a la cárcel y aliarse con Urrego

J.J. sigue luchando por ganarse un lugar en la cárcel, por lo que ahora busca rutas para ingresar droga a la cárcel y así ganarse la confianza y el respeto en el patio de narcotraficantes. En su primer movimiento obtiene éxito y le entrega una buena parte de la mercancía a Urrego a cambio de que le devuelva su celda.

Sin embargo, las cosas fuera de la cárcel no son nada alentadoras para J.J., pues Alexandra no quiere saber nada de él luego de darse cuenta de que quería utilizarla para ingresar cocaína a la cárcel. Ahora ella cae en brazos de otro hombre, a quien le cuenta su verdad para no perjudicarlo, pero es tarde porque alguien deja un cargamento de droga en su vehículo y termina siendo detenido por las autoridades.

¿Estará Gabriel dispuesto a colaborar con Durán en la Fiscalía con tal de mantenerse limpio a nivel judicial?