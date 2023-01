Yolocausto: Una cruel dimensión que revela la realidad de las fotos en monumentos

El escritor israelí-alemán, Shahak Shapira lanzó una página web llamada "Yolocaust", una mezcla entre la abreviatura en inglés "Yolo" (you only live once, o sólo se vive una vez) y "Holocausto" para mostrarle la cruda realidad de cómo él siente que se ven las fotografías que los turistas se toman en el monumento al Holocausto en Berlín. Shapira copió 12 fotografías que encontró en las redes sociales y transformó los gigantes cubos grises por los que fueran cadáveres de los inocentes judíos que murieron para concientizar a las personas de lo inapropiado que es tomarse cierto tipo de fotos en lugares tan solemnes como son los monumentos a la humanidad. Cabe aclarar que el contenido es bastante fuerte y ha generado todo tipo de críticas en el mundo entero.

