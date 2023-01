"Yo viví esa situación en mi adolescencia": Valentina Lizcano fue víctima de abuso sexual

En medio de una entrevista para el canal de YouTube AutoStar TV, la actriz colombiana Valentina Lizcano sorprendió a sus seguidores luego de revelar algunos detalles inéditos de su maternidad; sin embargo, lo que verdaderamente conmocionó las redes fue cuando habló sobre los episodios de abuso sexual por los que ha atravesado a lo largo de su vida.

Luego de conversar durante varios minutos sobre el embarazo de su hija Alma, que está por terminar, y de charlar sobre el apoyo que le está brindando en Cartagena a una causa social que busca ayudar a las madres cabeza de hogar, el conductor del programa, Andrés Wilches, le preguntó qué pensaba de las mujeres que se ven obligadas a dar a luz a un bebé producto de una violación, a lo que la mujer respondió que entiende su posición dado que ella estuvo en una situación similar.

“Yo viví esa situación en mi infancia y en mi adolescencia, claramente no iba a quedar embarazada porque era una niña todavía, pero siendo una adolescente sí tuve que tomar esa decisión (el aborto) porque no podía, no tenía como sostenerme a mí, no tenía cómo sostener a un bebé y no quería traer un ser a este mundo”, comentó la mujer.

Además, añadió que para escoger si dar a luz o no a un niño hace falta mucha información sobre otras alternativas como tenerlo y posteriormente darlo en adopción, pero enfatizó en que es la mujer quien debe conocerse y saber qué pasos va a seguir.

Cabe resaltar que la también presentadora ha revelado varias de sus experiencias de abuso en su libro 'Sana locura: relatos de mi alma', en donde expuso que durante su niñez fue abusada por el director del colegio donde estudiaba, quien era el mismo que transportaba a los niños en el bus escolar.

"Cada vez que metía un cambio me tocaba la entrepierna, bien adentro; llegó a introducir sus dedos dentro de mí y a veces metía su lengua en mi boca", puntualizó.

También a los 11 años, fue besada a la fuerza por la entonces pareja sentimental de su madre y muchos años después, cuando estaba ingresando a la farándula colombiana, dos colegas trataron de violarla luego de que departieran en una fiesta.