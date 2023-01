Yina Calderón publica controversial video bailando guaracha y deja ver más de la cuenta

Una vez más, Yina Calderón se encuentra en el ojo del huracán y recibiendo críticas por parte de sus seguidores, pues luego de anunciar que incursionará en la guaracha, sorprendió a los internautas con un cover de Morat y Juanes adaptando la canción ‘Besos en Guerra’ a este género.

Sin embargo, más allá de su baile y de su voz, lo que generó críticas fue su look y, en especial, el ajustado body amarillo con transparencias que lució en el video del cover, pues aún no se sabe si fue intencional o lo usó mal, el caso es que sus pezones quedaron a la vista y los usuarios no lo pasaron por alto.

“Yo solo voy a criticar al que la maquilló y al que le hizo el enfoque”, “Cómo no quieres que te critiquen si das pie, empezando por tu vestuario”, “No te estoy criticando, pero se supone que la parte de arriba debía tapar tu pecho”, “¿Por qué no bloquean a este virus?”, “Definitivamente no sabe cómo llamar la atención”, expresaron sus seguidores.

A pesar de las duras críticas que le hicieron a Yina, a ella parece no importarle, pues en la publicación del video dio a entender que ya estaba preparada para recibirlas todas.

“La guaracha hijo la guaracha ! Críticas en 1,2..........? #laguaricha”, expresó.

