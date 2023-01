Yina Calderón pidió que dejaran de hablar de sus nalgas y no le funcionó

Al parecer, por mucho que lo pida, las voluptuosas nalgas de Yina Calderón no dejarán de ser centro de atención, pues para bien o mal los cibernautas no paran de referirse a ellas sin importar que más allá a su alrededor, como pasó recientemente en la publicación de una fotografía en la que, aunque pidió se refirieran al paisaje o los colores del lugar, su petición no fue muy tenida en cuenta.

Esta zona del cuerpo de Yina se convirtió en tema de conversación nacional desde que dio a conocer el problema de salud que tuvo a causa de biopolímeros que le fueron inyectados, sin su consentimiento, cuando se relalizó su prime aumento de glúteos.

A partir de ahí, ella se encargó de compartir los distintos procedimientos quirúrgicos por los que tuvo que pasar para extraer la sustancia, hasta el punto de que le fueron extraídos completamente de su cuerpo, sin embargo, luego de esto decidió someterse, nuevamente, a una gluteoplastia con el fin de volver a aumentar sus gluteos de tamaño y reconstruir principalmente su glúteo derecho.

Pero, más allá de esto, Yina no ha tenido problema con presumirlas en distintos vestidos de baño y sensual lencería, sin embargo, parece que se cansó de que solo hablen de sus glúteos y no resalten otros detalles de su vida.

“Alguien que comenté algo del bus, el paisaje, los colores, pero solo mi c***… no mijos”, escribió en una de sus más recientes publicaciones en Instagram.

Pese a eso, los usuarios volvieron a lanzar comentarios acerca de lo que no quiere que hablen de ella:

“Ese es el resultado de un mal procedimiento estético, lo único que te admiro es esa autoestima tan brava que tienes, porque ni sexi ni sensual te ves”, “Yina, ¿para qué te operaste? Cambiaste tu fealdad natural por una artificial”, “Parece anormal”, “No es envidia, eso es antiestético”, “Horrible”, son algunas de las reacciones que generó el post.

Yina Calderón se vio obligada a cambiar el pie de foto pic.twitter.com/BNH4mFmKDm — Pille pues (@PuesPille) January 27, 2020





