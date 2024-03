Yina Calderón fue "mechoneada" por un hombre en Montería: "Me tiró una cerveza"

Yina Calderón es una de las figuras más polémicas del país y no deja de ser noticia en medios nacionales; en esta ocasión denunció mediante sus redes sociales que el pasado 16 de marzo fue agredida por un hombre, presuntamente de la comunidad LGBTIQ+, después de presentarse en un bar en Montería.

Lo que transcurría como una noche normal en la capital del departamento de Córdoba, donde la también empresaria había realizado su DJ set de guaracha, terminó en un incidente en el que ella salió afectada y se despachó contra el agresor en su perfil de Instagram, ante sus más de 646 mil seguidores.

Mira también: Mamá de Yina Calderón terminó en la clínica y preocupó a sus seguidores: "ya no pude más"

Cuando Calderón bajaba del escenario, un individuo le arrojó el líquido de una cerveza en el rostro y le lanzó la botella. Posteriormente, y tras la intervención de los acompañantes de la DJ, el agresor le arrancó parte de su cabello.

Pero allí no terminó el incidente, el hombre continuó insultándola e intentó acercarse a ella; a pesar de que algunos presentes se lo pidieron e hicieron un llamado a la calma.

Publicidad

En sus redes, Yina subió videos reaccionando a lo que sucedió, pues se sentía "indignada" y se le veía bastante afectada tanto física como emocionalmente:

No te pierdas: Yina Calderón es víctima de la ira en redes tras disfrazarse como 6ix9ine y dedicarle una canción

"¿Cómo es posible? Me quitaron el pelo, me pegaron y mi hermana pasando por esto, de verdad que no vuelvo a Montería. Di el mejor show, pero un travesti me cogió el cabello y me mechoneó.... se pasaron. Yo despidiéndome de buena manera cuando ese tipo me tira una cerveza".

Publicidad

Posteriormente, aseguró que tomará venganza, e hizo claridad en que no esperaba que sus comentarios en redes sociales fueran a generar tanto odio en la vida real.

"Me caen mal Ana del Castillo, Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano, pero no por eso voy a atacar a las personas que las apoyan. No pensé que el problema de redes trascendiera de esta forma y por eso no tengo guardaespaldas".

Te puede interesar: Yina Calderón se mostró muy cariñosa con un hombre mayor: “El viejito me tiene buenona”

Por ahora, los seguidores de Yina esperan que aclare si tomará medidas legales contra el hombre que la agredió, ya que muchos han comentado sobre el tema apoyándola y enviándole ánimos para recuperarse emocionalmente.