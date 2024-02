Mamá de Yina Calderón terminó en la clínica y preocupó a sus seguidores: "ya no pude más"

Recientemente, Yina Calderón decidió sorprender a su madre al obsequiarle una motocicleta y, pese a que todo parecía ir bien, el pasado 26 de febrero se dio a conocer que Merly Ome estuvo en urgencias del hospital debido a un problema de salud que venía presentando.



¿Por qué la mamá de Yina Calderón estuvo en la clínica?

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de 70 mil seguidores, Merly explicó que no pudo soportar más el malestar general, por lo que decidió ir al médico para un chequeo general y terminó hospitalizada.

Mira también: ¡Una millonada! Esto es lo que gana la hermana de Yina Calderón semanalmente

“Hola, amiguitos. Cómo están. Miren donde resulté con esta virosis. Ya no pude más. Tocó venirme para la clínica y me dejaron. Me duele mucho el cuerpo, tengo fiebre y todo”, explicó en el video. Cabe aclarar que en el clip se le vio acostada en la camilla y conectada al suero.

Muchos fanáticos han especulado que podría tratarse de la nueva variante del COVID-19 que ha estado presentándose en diferentes países del mundo, mientras que otros señalan que es un virus producido por el cambio de clima, ocasionando así problemas respiratorios en diferentes habitantes.

No te pierdas: Yina Calderón se tatuó la enorme cicatriz de sus glúteos: así fue el proceso para cubrirla

La mujer no ha dado a conocer cuánto tiempo más estará en el hospital o si ha tenido algún tipo de mejoría. Sus cuatro hijas, por otro lado, tampoco se han referido al tema, por lo que muchos están atentos para conocer una actualización sobre su situación.

Publicidad

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para desearle pronta recuperación y que de esta forma pueda reencontrarse con Yina, Juliana, Leonela, Claudia y el resto de su familia: “que se mejores”, “dios la cuide”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación recogida por algunos portales de entretenimiento.

Te puede interesar: Yina Calderón es víctima de la ira en redes tras disfrazarse como 6ix9ine y dedicarle una canción

Por el momento la DJ. de guaracha está a la espera de que le den salida a su mamá para que pueda disfrutar del obsequio que le entregó como muestra de agradecimiento por todo lo que ella ha hecho por su núcleo de personas cercanas. Muchos aseguran que podría tratarse de un presente adelantando el Día de la Madre, que se lleva a cabo el 12 de mayo.