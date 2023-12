Yeison Jiménez se sinceró sobre sus problemas de salud y reveló que tendrán que operarlo

Yeisón Jiménez vuelve a encender las alarmas de sus fanáticos luego de que asegurara de que nuevamente está atravesando problemas con su salud y que en esta oportunidad deberá someterse a una operación, noticia que lo tiene un poco desmotivado.

Es importante tener en cuenta que el intérprete de 'El Aventurero', desde 2022, viene atravesando cuadros médicos que lo han hecho tener que hacer pausas en el camino, pues en dicho año fue internado de emergencia tras presentar síntomas similares a los de un infarto y aunque este fue descartado, desde este momento ha sido muy abierto con respecto a su salud.

Recientemente, Yeison Jiménez había confesado que había llegado a bajar hasta cuatro kilos ya que se encontraba enfermo y que durante esos diez días no quiso alertar a sus fanáticos, no obstante, parece que no todo quedó allí.

A través de una fotografía en sus historias de Instagram, en la que se le ve recostado y tapándose el rostro, el artista decidió sincerarse con sus seguidores acerca de algo que lo tiene preocupado: "hay cosas que uno no entiende, la verdad, y creo que ustedes deben saberlo. Este fue el año en el que más juicioso estuve, sin tomar, haciendo deporte y cumpliendo con cada meta".

Cabe destacar que Yeison Jiménez ya había mencionado, desde finales de 2022 en entrevistas con La Red , que se iba a dedicar a su bienestar, dejando de lado o controlando aquello que lo pudiese enfermar, dado que se encontraba más consciente de lo importante que era tener un cuerpo sano, tanto para él, como para su carrera y su familia.

"Ya voy para tres meses que me curo de algo y me resulta otra vaina. Realmente no puedo hacer más que tratar de cuidarme y sanarme rápido, pero sinceramente estoy agotado. Estoy haciendo todo para cumplirles con los shows que me faltan para así poder descansar y recuperarme", añadió el cantante, a quien se le nota afectado por sus problemas de salud.

Con la intención de no preocupar a sus fanáticos ni permitir que se hagan especulaciones al respecto, Yeison Jimémez mencionó que en un principió sufrió de una infección intestinal a lo largo de un mes y medio.

Tras esto, el cantante de música popular dio a conocer que actualmente le detectaron cálculos en los riñones y que este es el motivo por el cual tendrán que operarlo.