¡Ya nació! Khloé Kardashian da a luz a una niña

El primer retoño de Khloé Kardashian ha nacido hoy jueves de madrugada en un hospital de Cleveland, según se están haciendo eco varios medios estadounidenses citando fuentes cercanas a la celebridad y asegurando además que el bebé ha sido una niña cuyo nombre aún se desconoce.

La feliz noticia se ha producido en un momento muy delicado en la relación de los recién estrenados papás. Hace tan solo unos días, una serie de vídeos e imágenes tomados en dos ocasiones diferentes a lo largo de los últimos meses -en octubre del año pasado y este mismo sábado- sacaban a la luz las supuestas infidelidades del deportista con al menos tres mujeres distintas.

Hasta el momento, Khloé no se ha pronunciado al respecto, aunque tanto ella como el resto de su mediática familia se han distanciado del pívot de los Cleveland Cavaliers dejando de seguirle en la esfera virtual.

Las previsibles tensiones que existirían actualmente entre la pareja no habrían impedido, sin embargo, que el deportista estuviera presente en el momento del parto para ver la llegada al mundo de su pequeña, que le ha convertido en padre por segunda vez. En la sala de partos también se encontraban dos de las hermanas de Khloé, Kourtney y Kim, su madre Kris Jenner y su íntima amiga Malika.

El primogénito de Tristan Thompson nació en diciembre de 2016 -solo unas semanas después de que se confirmara su romance con Khlóe- fruto de su noviazgo con Jordan Craig, quien en todo momento ha tratado de distanciarse de la polémica en que se encuentra sumido su ex. Pese a ello, no pocos han apuntado que la estrella televisiva se encuentra irónicamente en la misma posición que vivía Jordan hace no demasiado tiempo, cuando Tristan y Khloé ya presumían sin tapujos de su amor en las redes sociales.

Por: Bang Showbiz

