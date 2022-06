"Voy a renunciar a mi ciudadanía": Billy Joe Armstrong, de Green Day, explota contra Estados Unidos

Billie Joe Armstrong, el vocalista y líder de Green Day , explotó contra el gobierno de Estados Unidos y anunció su deseo de renunciar a su ciudadanía como una forma de demostrar su inconformidad por la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. de anular el caso Roe vs. Wade, medida que elimina el derecho constitucional federal al aborto en todo el país.

El hecho sucedió durante un concierto en Londres, Reino Unido en el marco de la gira ‘Hella Mega Tour’ en el London Stadium frente a cerca de 60 mil espectadores donde Armstrong expresó su molestia por derogar un derecho que estaba permitido desde aproximadamente 50 años.

Mira también: Travis Barker fue hospitalizado en Los Ángeles, California

Publicidad

“A la mierda Estados Unidos. Voy a renunciar a mi ciudadanía. Me voy a la mierda”, gritó el líder vocalista muy efusivamente en medio de un concierto en el que finalizó alegando que “hay demasiada estupidez en el mundo como para volver a esa miserable vergüenza de país”.

Agregó: “Van a tener mucho de mí en los próximos días”

Aquí puedes ver el momento exacto donde se dirige al público:

De esta forma, el intérprete de éxitos como ‘Wake Me Up When September Ends’ se une al rechazo que presentaron varios artistas como la joven estrella del pop Olivia Rodrigo y Lily Allen, quienes dedicaron el tema ‘Fuck You’ a los 5 jueces de la institución estadounidense que decidieron derogar el derecho al aborto, lo que significa que en adelante cada estado podrá decidir individualmente si restringe o prohíbe la interrupción del embarazo.

Te puede interesar: El hijo de 10 años de Ben Affleck estrelló un Lamborghini de lujo evaluado en 265 mil dólares

Publicidad

Esta no es la primera vez que el cantante hace un fuerte ataque a la política de Estados Unidos, pues en su gran éxito del 2004, ‘American idiot’ también lanza varias críticas. En 2016, también se pronunció en contra del gobierno de Trump al que llamo "fascista".

Armstrong es uno de los artistas estadounidenses que se han pronunciado sobre la anulación del caso Roe vs. Wade en los últimos días. En el festival británico de Glastonbury, varios artistas como Billie Eilish , Kendrick Lamar dejaron clara su posición en desacuerdo.