Viral: mujer es blanco de críticas tras afirmar que le exige a sus novios toallas higiénicas

Una joven colombiana causó revuelo en las plataformas digitales y se volvió viral luego de que diera a conocer las exigencias que le pide a cada una de sus parejas sentimentales. A través de una dinámica de preguntas y respuestas, la mujer tuvo la oportunidad de hablar sobre cómo ha sido su experiencia con los hombres tacaños; sin embargo, nunca se llegó a imaginar que su comentario iba a causar tanto furor entre los internautas.

La caleña empezó mencionando que afortunadamente nunca se ha topado con un hombre que le cueste sacar de su bolsillo para ayudarla, inclusive, señaló cuáles son las condiciones que deben cumplir las personas que estén interesadas en tener una relación sentimental con ella.:"todos me han apoyado económicamente en lo básico, nunca he exigido más que lo básico y eso también cambia dependiendo del estilo de vida que tengas", afirmó la mujer a través de sus historias de Instagram.

Además, explicó que las peticiones varían de acuerdo al nivel socioeconómico del hombre y de la situación en la que se encuentren las mujeres. "Si vives en tu casa con tu mamá, 'amor dame para planificar, para las toallas higiénicas, dame para mi aseo personal. Esas cosas exigirlas, como si ya vives en un apartamento tu sola 'amor necesito que me ayudes para los servicios, para el arriendo' y así sucesivamente", puntualizó.

La publicación ya reúne más de 420 mil reproducciones, más de 3 mil 'me gusta' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "ahora uno es básico porque ella no es independiente", "y viven lo más de bueno", "y como que ella se queda también en lo básico", "casito y exige mesada", "yo lo mínimo que pido es que no me pongan cachos y me traten bien, y ni así... debí parecer una boba", "no lo entenderías, son cosas de gente vividora" e "imagínate tú eso", entre otros mensajes.