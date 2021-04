"Chambear no me place": hombre se vuelve viral por rechazar oferta de empleo

Recientemente, un hombre se volvió viral en las plataformas digitales luego de que se hiciera público un video en el que aparece pidiendo ayuda a los conductores que transitan la vía, debido a que está pasando hambre. El hecho se registró en Sabinas, Coahulia, México y causó sorpresa entre los internautas; sin embargo, lo que llamó particularmente su atención no fue precisamente la petición, sino la respuesta que le dio a un sujeto que se acercó a brindarle una oportunidad de trabajo.

En la grabación de 56 segundos, se logra ver el momento exacto en el que un conductor baja el vidrio de su vehículo para que su interlocutor le explique lo que necesita. "Para comer algo, ahí con lo que puedas ayudar. No he comido nada", comenta el hombre parado a mitad de carretera, de manera que el chofer se solidariza con su situación y le ofrece un empleo que básicamente consiste en limpiar un terreno.

En medio de una risa incómoda, el habitante de calle declina la propuesta asegurando que no puede comprometerse debido a que se encarga de cuidar los autos que llegan al lugar. "Chambar no me place", afirma el hombre con un tono de humor. Afortunadamente, el conductor toma la situación con un atisbo de buen humor comparándolo con un personaje que tampoco le agrada la idea de trabajar para conseguir sus cosas.

La publicación ya reúne casi 50 mil reproducciones y varios comentarios de los internautas que tienen opiniones divididas sobre la reacción que tuvo el señor: "no tienen necesidad de trabajar, todo el mundo le da", "ahí el men que no quiere trabajar es su rollo pero no tiene por que andarlo exponiendo el automovilista, igual a el en que le afecta?", "por lo menos es honesto a diferencia de los políticos", entre otros mensajes.