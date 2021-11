Viral: hombre pinta el carro de su mujer por aparente infidelidad

“Todas mienten”, es el mensaje que un hombre le habría puesto con pintura roja a la camioneta gris de su mujer, la cual tuvo que salir con el vehículo pintado a circular por las calles, en donde le tomaron varios videos que se han vuelto viral en las últimas horas.

El hombre, de quien todavía no se conoce la identidad, grabó el momento en donde comienza con su “venganza” hacia la mujer. Al parecer, una infidelidad contra el sujeto estaría de por medio, pero aún no se ha confirmado nada al respecto.

El video, el cual se ha convertido en tendencia, es atribuido a través de Instagram al fotógrafo Juan Esteban Echeverri.

La controversia que más se ha comentado en las plataformas digitales, es el hecho que en este caso aplica en contra del género femenino, en donde se señala a las mujeres como las personas más infieles, cosa que se refuta por muchas internautas en diferentes plataformas donde se ve el contenido.

“Será que ellos no”, “hay mijitico, aún quedamos, y aún quedan hombres y mujeres buenos, a usted le tocó la pinocha 😮😂”, “bueno, si está tan aburrido, que intente con hombres entonces", son algunas de las críticas realizadas en los comentarios.

No obstante, los usuarios también se han cuestionado si se trata de un verdadero caso de problemas amorosos, o, por otro lado, un simple contenido para llamar la atención de miles de personas. Todo esto se debe a que no se ha encontrado mucha información sobre el tema.

Además, hay quienes confirman que no es “una broma o castigo tan pesado”, puesto que la pintura que el hombre usó en el carro sería totalmente lavable, y la camioneta no tendría daños graves, aparte de un recuerdo de por vida frente a la reputación que ha cogido la particular “venganza”.