Viral: entre lágrimas, mujer recibió por primera vez una muñeca como regalo de Navidad

Navidad es la época perfecta para dar regalos no solo materiales, sino también que lleguen al corazón de los seres queridos. Por eso, una mujer se volvió viral en las plataformas digitales luego de que diera a conocer que recibió por primera vez una muñeca por motivo de la festividad decembrina, regalo que había deseado tener desde que era tan solo una niña.

"Mi primera muñeca", fue la descripción que se hallaba en Tik Tok junto a una grabación que ya reúne más de 500 mil 'me gusta' y un sin número de comentarios. Allí se logra ver cuando una amiga, que está grabando la escena, la motiva a que desenvuelva el regalo. Luego de quitar la envoltura y descubrir una caja rosada que contiene una muñeca, la mujer empieza a llorar desconsoladamente.

De inmediato, cientos de internautas aprovecharon el espacio para felicitarla tanto por la emotiva adquisición como por el hecho de entender el verdadero significado de la Navidad y mantener siempre despierto el espíritu que incentive a más personas a celebrar la fecha.

"Me recordó a mis hermanitas, estábamos tan pobres que jugaban con elotes tiernos como muñecas", "qué bonita, señora, Dios la bendiga", "aaay, mi mascara, que preciosa y que disfrute esa muñeca", " mi pasión es llorar por extraños", "estas son las personas que entienden el valor de la Navidad, qué linda", "no me gusta ver Tik Tok en el trabajo porque siempre me preguntan por qué lloro", "el video más bello que he visto en años", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.

