Viral: dejó conectado el bluetooth del auto al celular y es descubierto siéndole infiel a su esposa

Salir con tu pareja de paseo en el auto puede ser algo normal en muchos casos, ¿pero alguna vez imaginaste descubrir que tu esposo te es infiel con tan solo activar el bluetooth de su celular? Pues, aunque parezca algo cómico, puede llegar a pasar así como el caso de un hombre en México que se hizo viral luego de que su esposa compartiera un clip en redes sociales del momento exacto en que lo descubrió hablando con su amante.

En el clip se puede ver al hombre afuera del auto intentando escuchar en repetidas ocasiones lo que parece ser el audio de un chat mientras su pareja lo grababa, pero con lo que no contaba el mexicano es que su celular siguiera conectado con la radio del carro.

Asimismo, se escucha a una mujer diciendo: “amor, ¿por qué no me has mandado mensajes?, ¿estás con tu esposa o qué?, ¿nos vamos a ver hoy o no?”, en seguida el mexicano se percata de la situación y mientras su esposa muestra la pantalla con la conexión activa, el hombre se ve muy sorprendido y se dirige al carro.

“Un hombre fue víctima de su propio celular en México, tras dejar encendido el bluetooth en su auto, mientras mantenía una conversación con su amante”, escribió la cuenta de Instagram que compartió el clip.

Pese a que el video fue compartido hace algunos meses, recientemente se popularizó alcanzando más 73 mil reproducciones, decenas de comentarios de los internautas bromeando sobre la situación y otros hasta manifestaron sus condolencias con el mexicano por ser “víctima” de las nuevas tecnologías.

“Ahora dice que no era para él, que con él no estaban hablando”, “infiel”, “por eso no se debe ser infiel”, fueron los comentarios de algunos internautas.