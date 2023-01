Viral: Adam Sandler se reencontró con mesera que lo atendió sin reconocerlo

El actor de Hollywood Adam Sandler , recordado por su participación en películas como 'Son Como Niños' y 'Misterio A Bordo' volvió a ser viral en las plataformas digitales luego de que se conociera que se reencontró con la joven mesera de IHOP, quien hace un par de semanas le había pedido que esperara cerca de 30 minutos para ser atendido.

En aquel momento, el hombre llegó a ser criticado por algunos internautas debido a que aparentemente se mostró un poco 'divo'; sin embargo, un par de horas después publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde explicaba que se fue del restaurante porque no había la opción de 'all you can eat' ( traducido a 'todo lo que puedas comer'), así que decidió buscar otra alternativa.

For the record, I only left the IHOP because the nice woman told me the all-you-can-eat deal didn’t apply to the milkshakes. — Adam Sandler (@AdamSandler) May 4, 2021

"Para que conste, solo dejé el IHOP porque la buena mujer me dijo que el trato de' todo lo que puedas comer' no se aplicaba a los batidos", escribió el hombre en un post que reunió 120 mil 'me gusta' y más de 7 mil retweets.

La mesera, por su parte, identificada como Dayanna Rodas fue quien viralizó el video en donde quedó registrado el primer encuentro, ya que decidió subirlo a su cuenta de TikTok para pedirle al actor que se volvieran a ver; teniendo en cuenta que ella ya lo reconocería con tapabocas y gorra.

Recientemente, Sandler regresó al restaurante de hotcakes porque se enteró que había una promoción de malteadas que tiene como propósito recaudar fondos para una fundación. Durante la jornada, el actor y la mesera se reencontraron y no dudaron en tomarse algunas fotografías que más tarde se convertirían en tendencia.

La publicación ya reúne más de 90 mil reproducciones, cerca de 14 mil me gusta y varios comentarios como: "muy dulce, cuando Adam Sandler se muera muchas personas quedarán devastadas, es una leyenda en las películas", "amo a Adam Sandler es lo menos celebridad posible y es increíble", "amo como se viste tan normal, como si no fuera famoso... es uno de mis actores favoritos", etc.