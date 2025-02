VIDEO: Anitta le tiró el micrófono a un sonidista en pleno concierto tras sufrir errores técnicos

La reconocida cantante de música urbana Anitta es blanco de críticas a raíz de un polémico concierto que ofreció en su país natal Brasil, debido a que experimentó problemas técnicos en el escenario y frente a miles de asistentes. La artista ha sido calificado como maleducada incluso por sus admiradores en las redes sociales.

En medio de un video, que ya se ha convertido en todo un fenómeno viral en las plataformas digitales, se logra observar a la intérprete de temas como 'Envolver', 'Downtown', 'Bellakeo' y 'Back for me' haciendo su espectáculo, cuando de pronto nota que el micrófono no funciona.

La exponente camina hacia el lugar en el que se encuentran los sonidistas para que le entreguen otro micrófono que esté en óptimas condiciones; sin embargo, esto no ocurre, lo que desata su ira. Al parecer, en seis diferentes oportunidades, Anitta hace el mismo proceso sin tener éxito, de forma que se frustra y empieza a lanzar estos objetos en dirección a los trabajadores.

Las reacciones en Internet no se han hecho esperar, pues mientras unos afirmaron estar de su lado porque consideran vergonzoso ofrecer un show con ese tipo de inconvenientes y prestar la cara ante el público en un momento de tensión, otros afirman que no fue la manera más adecuada para expresar sus emociones.

"Muy irrespetuosa y grosera", "es que le dio cuatro micrófonos malos y ese es su trabajo... Bastante toleró", "yo me hubiera molestado muchísimo también", "más que entendible, cuatro micrófonos sin sonido", "a todos nos molesta que por culpa de otros y su falta de compromiso quede mal nuestro trabajo", "estoy segura de que al sonidista no le han subido ni el sueldo", "antes fue calmada", "la cara de esos pobres señores", son algunos de los mensajes que se leen acerca de la grabación.

Esta no es la primera polémica que protagoniza Anitta, en una de las más recientes la vinculaban sentimentalmente con su colega Peso Pluma , quien se encontraba saliendo en ese momento con Nicki Nicole, un romance que fue muy elogiado por fanáticos de México, Argentina y varios países de América Latina.