Una mujer de 69 años compite por representar a Filipinas en Miss Universo

Desde que la organización de Miss Universo , uno de los certámenes más importantes en la actualidad, anunció un cambio histórico en su reglamentación, eliminando el límite de edad entre los 18 y 28 años, miles de mujeres han soñado con participar; entre estas está incluida Jocelyn Cubales en Filipinas.

La aspirante que busca representar a este país en Miss Universo es Jocelyn, quien se convirtió en tendencia cuando se publicó su foto en la cuenta oficial del certamen de belleza llamado Miss Universe Philipines Quezon-City y desde entonces ha causado todo tipo de comentarios.

Según medios internacionales, es exmodelo, madre de dos hijos, abuela, diseñadora de modas y doctora en Naturopatía y Medicina Alternativa. Además, tiene un extenso historial en más concursos similares como Mrs. Asia International Global en 2014, Sra. Filipinas-Alemania en el 2000 y Sra. MWI Filipinas 2013.

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de dos mil seguidores, Cubales suele compartir videos de los eventos a los que asiste y los premios que gana.

Lo cierto es que su participación ha generado un debate en redes sociales, puesto que hay personas que apoyan la inclusión que plantean los cambios de Miss Universo ; pero hay otros que están en desacuerdo y cuestionan estas decisiones.

Estos son algunos de los comentarios que se pueden leer: "¡Esta mujer es fenomenal! Belleza y cerebro con tantos talentos! ¡¡Orgulloso de ti Sra. Joyce!, "No parece que tuviera 69 años", "Si todos vemos a Miss Universo como una plataforma para inspirar a la gente, y la belleza como subjetiva a cada individuo, no veo el problema con esta mujer", "Debería entender que esto ya no es para ella", "espero que logre su sueño".

En caso de que Jocelyn gane, será la representante de Filipinas en Miss Universo 2024, el cual este año tendrá sede en México.

Cambios en la reglamentación de Miss Universo

El certamen de belleza ha hecho varios ajustes en sus reglas para dar paso a la participación de concursantes casadas, divorciadas, con hijos y hasta mujeres transgénero; incluso en 2018 Ángela Ponce hizo historia a ser la primera mujer trans en llegar a este concurso.

