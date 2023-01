Un anillo despierta rumores de boda entre Gigi Hadid y Zayn Malik

El pasado diciembre se rumoró que el ex One Direction le pidió a la súper modelo Gigi Hadid unir sus vidas para siempre, pero ella sorpresivamente le dijo que no, porque estaba muy joven y quería estar totalmente segura de que él fuera el hombre de su vida.

Ver: ¡Lo rechazó! Gigi Hadid no acepta propuesta de matrimonio por parte de Zayn Malik

Sin embargo, esta semana la supermodelo amiga de Kendall Jenner y hermana de Bella Hadid fue vista en las calles de Nueva York con ropa muy casual pero con un accesorio en su dedo anular que levantó sospechas sobre un compromiso formal con su novio Zayn Malik. Esta no sería la primera vez que Malyk se encuentra en un noviazgo tan formal, ya que anteriormente estuvo comprometido con la cantante Perrie Edwards, de Little Mix, a puertas de una boda.

Gigi Hadid sparks engagement speculation with band on her wedding finger https://t.co/qtwCU2e1dc pic.twitter.com/pqkR5E3Vi3 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 17, 2017

La pareja actualmente pasa por su mejor momento e incluso ya viven juntos como si fueran una familia y cuando por motivos de viajes tienen que separarse no dudan en utilizar sus redes sociales para demostrar lo mucho que se extrañan.