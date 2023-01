Twitter, Spotify y Netflix gravemente afectados por un enorme ciberataque

Varios grandes nombres de internet, entre ellos Twitter, eBay, Amazon y Spotify, se vieron gravemente afectados el viernes por un ataque informático dirigido a un proveedor de internet.

Durante un poco más de dos horas, fue imposible acceder a estos sitios, así como también a otros de varios importantes medios como CNN, The New York Times, The Financial Times, The Boston Globe y The Guardian.

El proveedor de internet Dyn, que maneja y redirige tráfico en internet, dijo que sufrió un ataque de denegación de servicio (DDoS) en su servicio de dominio de internet que afectó "principalmente a la costa Este de Estados Unidos". Sin embargo varios países latinoamericanos y europeos también sufrieron por causa del ataque.

Tres horas después de restablecer el servicio, la empresa informó que estaba respondiendo a un nuevo ciberataque.

"Nuestros ingenieros siguen trabajando para mejorar este problema", escribió la firma en su sitio web

Mapas del mismo tipo mostraban cortes en los servicios de Twitter y del sitio de películas Netflix en Europa.

El servicio web de Amazon, que provee servicios a algunos de los sitios más populares de internet como Netflix y al sitio de alojamiento Airbnb, informó en su página que había logrado resolver sus problemas, pero que tres horas más tarde tuvo que volver a responder a problemas similares en diferentes regiones.

Los servidores de dominios de internet son piezas cruciales de la infraestructura de internet, que convierten direcciones IP en dominios para que los usuarios puedan conectarse a los sitios web.

En los ataques de denegación de servicio, los piratas sobrecargan los sitios web con tráfico para dificultar la conexión o hacer que se corte totalmente.

A pesar de que estos ciberataques ocurren regularmente, el de este viernes señala la vulnerabilidad que presenta la interconexión para grandes sectores de internet. En este caso, varios grandes sitios web fueron afectados por el ataque a un solo proveedor de internet.