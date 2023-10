Tik toker es blanco de críticas por pedir empleo luego de que sus padres se negaran a darle dinero

El creador de contenido digital Nicolás Jurado ha recibido múltiples críticas a través de su cuenta de Tik Tok luego de que contara la difícil situación por la que se encontraba pasando. Por medio de un video, el influencer explicó que sus padres le pidieron buscar empleo debido a que no estaban dispuestos a mantenerlo más.

“Fue una decisión influenciada por redes sociales porque mis papás leen muchos comentarios de odio hacia mí de personas diciendo que soy un mal ser humano y ellos como que se dejaron arrastrar un poquito por esto y efectivamente ahora piensan así, entonces ahora me dijeron que no me iban a volver a dar plata”, expresó.

Mira también: Universitario se queda sin título profesional después de publicar un reto viral de TikTok

El clip dividió opiniones en la plataforma, pues mientras unos usuarios de Internet lo apoyaban a encontrar rápidamente un empleo para cubrir sus necesidades, otros simplemente criticaban que el hecho de que él pensara que su vida se había arruinado porque sus padres habrían dejado de mantenerlo; sin embargo, el joven aclaró después que había dicho esto ya que la relación había tenido una ruptura.

“No entiendo porque los comentarios son tan negativos si él no dijo nada malo”, “¿dañarte tu vida es que tus papás te dejen de mantener? Necesitas problemas reales. Madura y aprende a ser por ti mismo, no por terceros”, “soy admirador de sus papás”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

No te pierdas: Una cucaracha en la Met Gala se hizo viral en en redes sociales por desfilar en la alfombra roja



Nico Jurado sorprendió al poco tiempo con un trabajo

Luego de que su caso se viralizara, Jurado posteó una actualización de su búsqueda. Fue así como mostró de qué forma es un día de trabajo y reveló que dentro de sus funciones se encuentra acompañar a su jefe a reuniones, ir a un spa durante dos horas y hasta tomar cocteles.

Publicidad

Los comentarios negativos, de nuevo, no se hicieron esperar, de manera que el joven respondió que estaba seguro de que muchas personas esperaban verlo sufriendo en una empresa.

Te puede interesar: Pastor se vuelve viral por arremeter en contra de los fieles que se negaron a dar el diezmo

“Oigan, mi trabajo es súper cool, me encanta, pero la gente sigue ofendida (…) Yo creo que mucha gente quería verme como cargando bultos de cemento, trabajando como mesero 16 horas y como no es así, me conseguí un trabajo que me gusta mucho, la gente sigue enojada”, dijo.

Finalmente, hizo extensiva una invitación para dejar la frustración y así empezar a trabajar en sus proyectos personales.