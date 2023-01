"Sirena natural", le dicen a Tuti Vargas por seductora foto en un Jacuzzi

La reconocida influencer Tuti Vargas siempre se ha caracterizado por su carisma y manera de expresarse hacia sus seguidores y, pese a sus mensajes motivacionales, siempre es su belleza la que termina robándose toda la atención de sus publicaciones

Esta vez, en un paradisiaco paisaje, la modelo posó en topless en el interior de un jacuzzi lleno de espuma, fotografía que compartió acompañada de un emotivo mensaje en el que habla sobre los cambios, la evolución de las personas y la toma de decisiones.

Publicidad

“(…) El poder del cambio solo está en nosotros, en cada decisión, ahí está la verdadera transformación. Y la foto así libertina, pelando cuera ? es porque me gusta y ya. ?? Este lugar de sueño me da para hacerlo y no sé, pero siempre que vengo acá aclaro y alineo alma, corazón y mente”, dice parte del mensaje de la youtuber.

Más allá del paisaje, varios de sus seguidores no pudieron evitar fijar su mirada en las curvas de su cuerpo, por lo que recibió ciento de halagos.

“Uy Tuti, bello espaldar” – “Tuti eres hermosaa ?” – “Fotaza ? te ves divina ??” – “Siempre tan linda, tuti ?”, comentaron algunos de los usuarios.

Publicidad



Mira también:

Publicidad