¡Sin pena! Exestrella Disney sale de fiesta y lo muestra todo con sus transparencias

Bella Thorne, ex estrella Disney de la serie ‘Shake It Up’, ha mostrado que ya no es una niña y no teme salir a la calle mostrando mucha piel. Así lo ha dejado en claro con una de sus más recientes apariciones en un club de Hollywood.

Thorne se unió a la moda de las transparencias y de las perforaciones en los pezones usando una camisa ajustada que no dejaba nada a la imaginación.

La joven de 19 años, quien fue vista en Cannes en una situación bastante comprometedora con Scott Disick, el ex de Kourtney Kardashian, ha estado en el centro de la polémica desde hace varios meses al declararse bisexual, no depilarse las piernas para una premiación y autodiagnosticarse depresión.

Cabe recordar que esta no es la primera estrella de Hollywood que ha sido fotografiada mostrando de más y promoviendo lo que sería la campaña ‘Free the nipples’.

