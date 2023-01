Sin palabras: Así quedaron las fans de Vin Diesel y Nicky Jam cuando vieron esto

El protagonista de ‘Rápido y furioso’ parece llevar un reggaetonero dentro, por esto así como siente mucha admiración por el género urbano, lo hace por los artistas latinos exponentes de este tipo de música y cariñosamente los llama mi ‘gente’. Su gran aparición pública con Nicky Jam figuró durante un concierto en Atlanta donde también estaba presente De la Ghetto y cuando empezaron a cantar ‘Tumba la casa’ apareció el actor brincando y bailando como todo un experto sobre el escenario.

Luego del concierto, las fotos y videos en las redes sociales no se hicieron esperar e incluso en tono de broma aseguraron que Nicky Jam aparecería en la nueva película de la saga xXx The Return of Xander Cage, donde Vin Diesel será el protagonista y se estrenará el 20 de enero de 2017. En esta película también debuta la Virreina internacional de la Belleza Ariadna Gutiérrez.

¿Pero entonces qué están planeando el cantante y el actor? porque publicaron una foto donde están juntos en un restaurante. La publicación superó los tres mil comentarios, dentro de los cuales hay uno hasta de la Señorita Colombia 2014 y un pie de foto que generó burlas y apreció

Yo soy mas Tigre que tu supones....... pero tu sabes. Mi Gente!!!!