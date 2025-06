Campanita, exparticipante del Desafío 2024, regresó a Día a Día: qué ha pasado con su vida

Campanita, uno de los personajes más recordados del Desafío 2024, regresó este 27 de junio a Día a Día, el programa matutino en el que trabajó una temporada luego de salir de La Ciudadela. El joven fue recibido por los presentadores Carolina Cruz e Iván Lalinde en el set de grabación en el que se llevó a cabo la celebración de 'El viernes locochón', sección a la que asisten diferentes famosos a pasar un rato agradable.

El Súper Humano se adueñó de la pasarela, pues no solo posó con elegancia frente a las cámaras y lució su atuendo, sino que también reveló qué ha pasado en los últimos meses con su vida personal y laboral: "He estado viajando mucho, trabajando, dando clases como instructor de baile, ustedes saben que hay que darla toda por el todo", mencionó mientras era aplaudido por los presentes.

Qué se sabe de Campanita, del Desafío 2024

Desde que salió de Tobia, Cundinamarca, Campanita se ha dedicado a crear contenido para redes sociales, construyendo una comunidad de más de 600 mil seguidores solo en su cuenta oficial de Instagram. En su perfil se observa que ha publicado material relacionado con su vida artística, los reencuentros que tiene con otros exdesafiantes de la misma edición, su rutina de ejercicios y el compromiso que tiene con llevar un estilo de vida saludable.

Recientemente, fue noticia debido a que realizó una colaboración con la influencer barranquillera Andrea Valdiri y también apareció en pleno centro de Medellín vestido con un provocativo vestido rojo a propósito del lanzamiento de 'Topicoqueta', el nuevo álbum de la cantante paisa Karol G.

A diario, Campanita recibe mensajes de apoyo de sus admiradores, quienes aprovechan para elogiar su auténtica personalidad y talento para las cámaras: "En tu salsa mor", "Yo también privaría", "Me dio cuerpo, me dio carisma, me dio pasarela, me dio orgullo", "¿Ese meneaito de caderas dónde lo consigo?", son algunos de los mensajes que se destacan en Internet.

