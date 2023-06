Shawn Mendes y Camila Cabello terminaron de nuevo según medios internacionales

La reconciliación entre Shawn Mendes y Camila Cabello ha sido una de las noticias más comentadas del 2023, debido a la sorpresa de sus fans al verlos de nuevo juntos en el Festival Coachella y luego en las calles de New York y Los Ángeles.

Aunque, al parecer, todo marcha bien entre ambos, los tabloides anunciaron que Mendes y Cabello tomaron la decisión de no continuar con su relación, dado que se encuentran en etapas diferentes.

Te puede interesar: Shawn Mendes y Camila Cabello se dejaron ver muy enamorados en New York

Según la revista People el cantante aún no estaría listo para iniciar de nuevo una relación: "Shawn todavía está creciendo y descubriéndose a sí mismo… Necesita tiempo para hacer lo que lo hace feliz"

"Tiene mucho más para vivir y aprender en su futuro… El momento no fue el correcto para Shawn y Camila": informó el medio internacional. Por el momento, dicho rumor, aún no se ha confirmado o negado por parte de ninguno de los dos.

Publicidad

Sin embargo, luego del estreno de la canción de Mendes llamada 'What the hell are we dying for', el compositor concedió una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, donde reveló varios detalles del sencillo y su vida.

Shawn comentó que el tema fue escrito por él para poder desahogarse sobre cómo se estaba sintiendo con su vida: "Estaba en el norte del estado de Nueva York y tenía muchos sentimientos sobre mis relaciones, mi carrera y mi entorno".

"Creo que me acerco a los 25 años todavía bastante confuso sobre muchas cosas acerca de mi futuro y pienso que eso explica ese sentimiento de frustración por todo lo que está pasando, esa sensación de oscilar como un péndulo de un lado a otro": expresó el cantante.

Publicidad

El intérprete de 'Monster' y 'Treat You Better' mencionó también que, a pesar de sentirse así, tiene muy claro que hay algunas personas de su vida que amará siempre profundamente, al igual que la música y sus fans. Dichas declaraciones tendrían sentido sobre la supuesta ruptura con Camila.

Conoce más: Shawn Mendes y Camila Cabello fueron vistos besándose en el festival de Coachella 2023

Cabe recordar que su relación inició en 2019, luego de que se especuló que estaban juntos por el estreno de su colaboración llamada 'Señorita', siendo esa la canción que logró que decidieran iniciar un romance, luego de ser mejores amigos por varios años.

A pesar de esto, a finales de 2021 anunciaron que su noviazgo llegó a su fin tras casi dos años, aunque nunca se conocieron los motivos de la ruptura, los dos informaron que sucedió en buenos términos.