Sensei sufrió un fuerte accidente automovilístico: estas son las impactantes imágenes, ¿qué pasó?

Tras coronarse como campeón del Desafío The Box 2023 , Sensei ha logrado mantener el cariño de los colombianos, quienes siguen interactuando con este Súper Humano a través de las redes sociales, asimismo, ha seguido impactando en el deporte de nuestro país, sin embargo, dio a conocer una impactante noticia que le ocurrió en las vías.

Por medio de sus historias en Instagram, el ganador de la última edición de la Ciudad de las Cajas, compartió unas fotografías en las que dejó ver lo que le ocurrió y le agradeció a Dios el poder seguir con vida luego del fuerte choque.

Al hablar sobre lo ocurrido, Sensei quiso mantener la calma de sus seguidores y aseguró que su vida no está corriendo peligro y que afortunadamente solo quedó con una lesión menor: "solo tengo una fisura en la nariz, me dañé la rino".

En las fotografías publicadas por el campeón del Desafío The Box 2023 es posible observar cómo se chocó de frente, estando en su carro, con un camión y la manera en la que quedó su vehículo, mostrando que el capó resultó todo averiado y se retrajo casi que hasta el vidrio panorámico.

"Esto es lo único que me pasó a pesar del 'guarapazo' que nos metimos. Gracias a Dios no pasó nada mayor, sé que ando con el mejor seguro y él me cuida desde arriba", mencionó Sensei, quien dio a entender que no se encontraba solo en el vehículo, aunque no habló del estado de las demás personas implicadas.

Accidente automovilístico de Sensei del Desafío The Box 2023. Foto: Instagram @senseicalderon

