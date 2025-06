Daniela Ospina no pasó desapercibido el Día del Padre, porque no solo le envió mensaje a su esposo, Gabriel Coronel, sino también a su progenitor Hernán Ospina. Primero felicitó a su pareja con una foto tierna.

Mira también: Cuántos años tiene la hija de Daniela Ospina y James Rodríguez: comparte un gusto con su mamá

Mensaje de Daniela Ospina a Gabriel Coronel

En aquella captura aparece el actor venezolano riéndose junto a su hijo Lorenzo, quien se sostiene abrazándolo. Además, de esto le dejó unas palabras romántica como agradecimiento por su vida y por estar en su familia. "Te amamos".

Publicidad

Daniela Ospina comparte tierna foto con Gabriel Coronel por el Día del Padre Foto: Instagram @daniela_ospina5

Daniela Ospina envía mensaje a su papá por el Día del Padre

Publicidad

A su papá Hernán Ospina también le dedicó unas lindas palabras por estar ahí para ella, por lo cual, compartió una imagen donde están con el arquero de la Selección Colombia. "Feliz día papá. Te celebro todos los días de mi vida, gracias por todo el amor y la dedicación que me diste", afirmó. Es de destacar que, ella acostumbra a publicar imágenes de esos momentos únicos en familia y las celebraciones que hacen en los días importantes.

Daniela Ospina comparte tierna foto con su progenitor por el Día del Padre Foto: Instagram @daniela_ospina5

Recientemente, Daniela Ospina reveló cómo es realmente la relación que tiene con su hermano David Ospina y más de una quedó impresionado, dado que, ella afirma que él nunca ha sido de peleas, sino siempre un hombre muy correcto.

"Yo siempre he tenido una conexión muy grande con él, siempre lo he visto con mucha admiración. Ha sido un nombre muy impecable, no recuerdo tener ese hermano que se peleaba", dijo.

Mira también: Daniela Ospina habló sobre su separación de Salomé, hija de James Rodríguez: "Tan incompleta"

Publicidad

También mencionó que nunca se han hecho bromas con la intención de incomodarse, lo que le parece curioso de contar, ya que entre ambos siempre ha habido una relación muy saludable. Añadió que desde niño él se destacó por ser el más juicioso de la familia, razón por la cual su madre lo veía como un ejemplo a seguir.

“Yo he sido más pataletosa, la que habla, la que grita, pero mi hermano no, todo lo opuesto, tranquilo. Era el niño bueno, el mejor en el colegio, pues de hecho era superdifícil. Mi mamá todo el tiempo era, ‘mire a su hermano’. Entonces yo le decía, vamos a quebrar un vidrio o algo, pero él decía ‘no Dani, eso no se puede hacer’", agregó.