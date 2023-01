Selena Gomez y Justin Bieber: la razón por la que habrían faltado a los Grammy

Pese a que Justin Bieber estaba nominado a la reciente edición de los premios Grammy con el éxito ‘Despacito’, junto a Luis Fonsi y Daddy Yankee, y que contaba con grandes probabilidades de ganar, no asistió a la gala.

Así mismo, Selena Gomez también decidió faltar e ignorar el hecho de que su regreso a la música ha marcado un hito en su carrera.

¿La razón de ambos? La reconciliada pareja se puso de acuerdo para no asistir debido a que no quieren encontrarse de frente a The Weeknd, según asegura Radar Online.

“Justin y Selena tenían muy en cuenta el hecho de que The Weekend estaba nominado a un Grammy y sabían que él probablemente ganaría”, aseguró una fuente cercana.

De hecho, The Weeknd se llevó el premio a Mejor Álbum Urbano Contemporáneo por ‘Starboy’.

“Selena no quiere enfrentarlo porque sabe que lo usó y él sabe que no significó nada para la artista… Justin y Selena están haciendo todo para evitarlo porque ninguno sabe cómo acercarse a él si lo ven”, continuó la fuente.

Por ahora no se sabe si los dos artistas pasaron la noche juntos mientras todos los ojos de la prensa estaban puestos en la entrega de premios.

